Kamer verontwaardigd over falen van pleegzorg, eist verbetering

In de Tweede Kamer is grote frustratie en verontwaardiging over het falen van meerdere organisaties in de pleegzorg, waardoor niet werd ingegrepen toen een pleegmeisje in Vlaardingen langdurig en zeer ernstig werd mishandeld. PVV, BBB en JA21 stelden aan het begin van een groot debat over de kwestie vooral veel vragen aan het kabinet over waarom het zo mis kon lopen.