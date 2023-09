Kamer wil pijnvrijer alternatief voor borstkankeronderzoek

Initiatiefnemer Muriel van der Draaij van het burgerinitiatief zei dat een op de vijf vrouwen die het bevolkingsonderzoek ondergaat dit als pijnlijk ervaart, en dat 5 procent zelfs extreme pijn heeft tijdens of na het onderzoek.

Daarom vraagt de burgeroproep om (het stimuleren van onderzoek naar) minder pijnlijke alternatieven voor de mammografie, de methode die nu wordt gebruikt waarbij de borsten tussen twee platen worden gedrukt. Het burgerinitiatief werd bijna 104.000 keer ondertekend.

Demissionair zorgminister Kuipers was het met VVD, D66, CDA, CU, GroenLinks, SP, PVV en BBB eens dat moet worden gestreefd naar “minder belastende technieken, om de drempel voor het onderzoek te verlagen”. Hij noemde de dalende deelname “zorgelijk”. Wel benadrukte Kuipers dat de mammografie momenteel de effectiefste methode is, en dat hij daarom alleen een alternatief kan inzetten mits dat even goed of zelfs beter kanker kan opsporen. Daarom wacht de bewindsman een lopend onderzoek naar alternatieven af. (ANP)