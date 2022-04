Kamerleden willen opheldering gebruik privémail Hugo de Jonge

Een aantal Kamerfracties vermoedt dat minister Hugo de Jonge, toen hij nog minister van Volksgezondheid was, een privé-account heeft gebruikt bij de omstreden mondkapjesdeal. De drie fracties willen voor donderdagochtend 9.30 uur opheldering hierover. Om 10.15 uur is er dan een Kamerdebat over de mondkapjesdeal die het ministerie van Volksgezondheid met Sywert van Lienden sloot en waarover documenten zijn opgevraagd krachtens de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).

Voor dat debat komt minister Conny Helder voor Langdurige Zorg naar de Kamer. Zij is verantwoordelijk voor het onderzoek naar de deal. PvdA-Kamerlid Attje Kuiken vindt dat De Jonge zelf verantwoording moet afleggen. Morgen dient ze daartoe opnieuw een verzoek in.

Opheldering

Fractievoorzitters Laurens Dassen, Jesse Klaver en Pieter Omtzigt hebben maandag minister Hanke Bruins Slot om opheldering gevraagd. “Heeft de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport uit kabinet Rutte III voor zijn werk als minister gebruik gemaakt van een icloud e-mailadres, wat naar boven kwam in de berichten van de Wob over de aanpak van de corona-aanpak?”, zo willen de drie fracties weten.

Mondkapjesdeal

De vragenstellers doelen daarbij op stukken over de mondkapjesdeal. Deze zijn recent door het ministerie van Financiën vrijgegeven na een Wob-verzoek van de Volkskrant. Op basis daarvan schreef de krant dat De Jonge er bij een hoge ambtenaar op heeft aangedrongen contact op te nemen met Van Lienden. Het ging om de levering van mondkapjes.

Wob-verzoeken

De fracties willen er daarnaast zeker van zijn dat berichten via het icloud-e-mailadres van De Jonge “veilig en volledig” zijn opgeslagen. Ze moeten ter beschikking staan voor Wob-verzoeken en een parlementaire enquête naar het coronabeleid.

Privémail

Transparantie over besluitvorming is belangrijk, stelt Dassen desgevraagd. “Het is voor een minister bijzonder onverstandig om een privételefoon of privémail voor het werk te gebruiken.” Onder meer om te voorkomen dat werkgerelateerde berichten niet door de Kamer zijn in te zien.

Berichtendiensten

De drie fractievoorzitters willen ook weten of er andere bewindslieden uit het vorige en het huidige kabinet zijn die privé-e-mailadressen en berichtendiensten zoals Signal, WhatsApp en Telegram voor hun werk gebruiken, en zo ja, wie dit zijn. In het Handboek voor bewindslieden wordt het gebruik van een privé-mailaccount of berichtenapps voor werkgerelateerde doeleinden “ernstig ontraden”. (ANP)