Kamerlid Liane den Haan stapt uit ‘lelijke’ politiek

Zelfstandig Kamerlid Liane den Haan stapt uit de politiek. “De huidige politiek is lelijk”, twittert ze. Ze schrijft dat opportunisme en populisme aan de orde van de dag zijn, en dat het te weinig over de inhoud gaat. Ook geeft ze aan last te hebben van (vrouwen)haat.

Den Haan was actief lid van de commissie Volksgezondheid. Vorig jaar richtte zij nog GOUD op, nadat ze zich van 50Plus afsplitste. GOUD is een partij die zich met name inzet voor de ouderen in Nederland. “Ik geloof in GOUD en in onze boodschap”, aldus Den Haan, maar ze zal zichzelf dus niet opnieuw verkiesbaar stellen bij de aankomende verkiezingen voor de Tweede Kamer.