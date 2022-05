Kamerlid vraagt om maximale winstmarge voor softwareleveranciers ziekenhuizen

CDA-Kamerlid Joba van den Berg vraagt aan minister Ernst Kuipers van VWS of hij bereid is om een maximale winstmarge mogelijk te maken voor softwareleveranciers van ziekenhuizen. Dit naar aanleiding van de gegevens die de ACM heeft gepubliceerd over de relatief hoge winstmarge bij epd-leveranciers, zoals ChipSoft.

In de managementsamenvatting van een rapport schrijven onderzoekers van KPMG dat ziekenhuizen de prijzen van epd-leveranciers en de winstmarges die zij boeken hoog vinden in verhouding tot de dienstverlening van de leveranciers. Zo boekte marktleider ChipSoft een winstmarge van 46,3 procent in 2018. Nummer twee, Epic, had een marge van 29,1 procent in 2018. De cijfers zorgden voor kritische geluiden in de zorg. OLVG-bestuursvoorzitter Maurice van den Bosch vertelde aan Zorgvisie dat de hoge marges maatschappelijk niet uit te leggen zijn.

Uitspraak

Het complete rapport van KPMG is geblokkeerd door een onbekende epd-leverancier die vreest voor imagoschade door het rapport. Het College van Beroep voor het bedrijfsleven doet op een onbekende datum uitspraak of het rapport wel gepubliceerd mag worden.

Overzicht software-uitgaven

Van den Berg wil verder van de minister weten hoe hij de problemen op de markt van ziekenhuissoftware de komende tijd gaat aanpakken. Ook vraagt zij om een overzicht van de uitgaven van ziekenhuizen aan softwareleveranciers als het gaat om de aanschafkosten van nieuwe softwaresystemen en de jaarlijks terugkerende licentiekosten.