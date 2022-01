Kamervragen over gedupeerde Achterhoekse huisartsen

De SP heeft kamervragen gesteld naar aanleiding van financiële schade die huisartsen in Lochem en omgeving lijden door de wisseling van zorgverzekeraar.

Hun ‘oude zorgverzekeraar’ Menzis wilde hen niet meer contracteren omdat deze geen meerwaarde meer zag van contracten in dat deel van de regio. ‘Menzis kon geen impact meer maken’, zo liet een woordvoerder weten. Het contract dat ‘nieuwe zorgverzekeraar’ Zilveren Kruis de huisartsen aanbiedt voor 2022 heeft voor hen slechtere voorwaarden. Huisarts Anne Roelofsen stelt in een interview op Zorgvisie.nl dat haar praktijk naar schatting 40.000 euro aan inkomsten derft.

Patiëntenzorg

Maarten Hijink van de SP vraagt de minister van VWS onder meer wat hij ervan vindt dat een wisseling van de preferente zorgverzekeraar in een regio zulke ingrijpende gevolgen heeft voor zorgverleners, zonder dat zij hier zelf over hebben kunnen meebeslissen. Hij vraagt ook hoe het gevolg, namelijk dat huisartsen hierdoor straks minder aandacht kunnen besteden aan hun patiënten, zich verhoudt tot de rol die huisartsenpraktijken vervullen op het gebied van preventie en het aanbieden van laagdrempelige zorg. Hijink vindt het zeer onwenselijk dat de huisartsen door deze wisseling grote organisatorische veranderingen moeten doorvoeren in hun praktijken, terwijl zij momenteel ook al onder hoge druk staan door het coronavirus.

Rechtszaak

Er zijn meer huisartsen niet tevreden met de inkoopvoorwaarden van Zilveren Kruis voor 2022. Maandag werd bekend dat een groep van dertig huisartsen hun voornemen tot het aanspannen van een rechtszaak tegen de zorgverzekeraar doorzet.