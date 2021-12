Kamervragen over salarissen Enschedese zorginstelling

SP-Kamerlid Michiel van Nispen heeft Kamervragen gesteld over het salaris van 135.000 euro dat de ondernemer achter het Enschede bedrijf Zorg en Research zichzelf uitkeert. De zorg van het bedrijf zou ondermaats zijn, meldt Tubantia , en de oprichter is eerder veroordeeld voor handel in illegaal vuurwerk.

Met de onderneming wordt zorg verleend aan tientallen ex-gedetineerden. Maar aan de krant vertellen oud-medewerkers dat het een wonder is dat er nooit iets fout is gegaan. Het bedrijf zou kampen met een personeelstekort terwijl er mensen in de huizen van Zorg en Research wonen die goede begeleiding nodig hebben.

Strengere controles

Van Nispen vraagt aan de minister of het niet nodig is om controles te intensiveren. Hadden de autoriteiten niet moeten zien hoe de eigenaren zoveel geld verdienden met zorggeld, vraagt het Kamerlid zich af. ‘Hoe is hier toezicht op gehouden? Hadden alleen hierom al niet alle alarmbellen af moeten gaan bij u?’

Genoeg capaciteit

VWS verklaarde aan het dagblad dat er genoeg capaciteit is om te controleren. Als er aanleiding is worden financiële stukken ook opgevraagd en bij signalen dat het niet goed gaat, gaan toezichthouders er ook op af.