Kankerpatiënten met uitzaaiingen leven iets langer

Het percentage patiënten met uitgezaaide kanker dat drie jaar na de diagnose nog in leven is, neemt toe. In 2019-2023 was dit 21 procent, in de vierjarige periode daarvoor in 2014-2018 was dat 17 procent.

Dit komt waarschijnlijk doordat een kleine groep patiënten profiteert van nieuwe behandelingen, zoals doelgerichte therapie en immunotherapie. Dit blijkt uit een nieuw rapport van het Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL). De helft van alle patiënten met uitgezaaide kanker sterft nog steeds binnen zeven maanden na diagnose.

Bij een op de vijf van alle kankerpatiënten is de kanker al uitgezaaid bij diagnose. Het gaat om 22.000 mensen in 2023.

Verschillen

Uit het rapport blijkt ook dat de overleving van patiënten met uitgezaaide kanker sterk verschilt per kankersoort. De overleving van patiënten met prostaatkanker en borstkanker is het langst. Ten opzichte van 2018 is de grootste verandering in de driejaars overleving bij patiënten met melanoom, nierkanker, prostaatkanker en longkanker.