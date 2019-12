Kankerspecialist weg om foute zorg

Het academische Radboudumc in Nijmegen is in september van dit jaar een onderzoek gestart naar mogelijke fouten van een kankerspecialist, die al zeven jaar in het ziekenhuis werkte. Dat gebeurde nadat er steeds meer klachten binnenkwamen van patiënten en collega-specialisten over de oncoloog. De arts is in augustus op non-actief gesteld, aldus een woordvoerder van het ziekenhuis.

Onder leiding van een externe kankerspecialist worden driehonderd dossiers onderzocht van patiënten, die de oncoloog in de laatste twee jaar onder behandeling heeft gehad. Patiënten die in augustus nog bij de arts liepen zijn verdeeld over andere specialisten. Oud-patiënten en nabestaanden hebben een brief over de kwestie gehad.

Disfunctioneren

Het ziekenhuis kan nog niks zeggen over de omvang van de problemen. Volgens een betrokkene die gesproken heeft met EenVandaag zou de arts verkeerde diagnoses hebben gesteld en verkeerde behandelingen hebben uitgevoerd, zoals het geven van te veel chemotherapie. Het Radboudumc spreekt over “disfunctioneren, zowel medisch-inhoudelijk, professioneel als communicatief.”

Ontslag aangevochten

Nadat de eerste klachten binnenkwamen is volgens het ziekenhuis gesproken met de specialist “die niet meer voldeed aan onze hoogste kwaliteitseisen”. Dat leverde niets op en gaf ook geen uitzicht op verbeteringen. Daarop is in september ontslag aangezegd, maar de oncoloog heeft dat aangevochten zodat de rechter nu een uitspraak moet doen.

Het onderzoek moet in februari volgend jaar klaar zijn. De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd is ingelicht. (ANP)