Kans op lager pensioen PFZW in 2022 neemt af

De kans dat zorgpensioenfonds PFZW de pensioenen volgend jaar moet verlagen, is de afgelopen maanden kleiner geworden. Vooral door betere beleggingsopbrengsten is de actuele dekkingsgraad van PFZW in het derde kwartaal uitgekomen op 102 procent.

“De dekkingsgraad is al een aantal maanden boven de 100 procent”, aldus bestuursvoorzitter Joanne Kellermann van PFZW: “Daarmee is de kans op een pensioenverlaging in 2022 gelukkig klein. Tegelijkertijd is een pensioenverhoging helaas nog niet in zicht.”

PFZW heeft beleggingen ter grootte van 265 miljard euro. De actuele dekkingsgraad steeg in het derde kwartaal van 101 naar 102 procent, mede door het rendement van 1,3 procent dat werd behaald. Het pensioenfonds is verantwoordelijk voor het pensioenbeleid en het pensioenvermogen van ongeveer drie miljoen (oud-)werknemers in de sector zorg en welzijn.