Kapitein Harm Slomp nieuwe bestuursvoorzitter Leger des Heils

Naast kapitein Slomp treden Karin Bloemendal MMI, als bestuurder Zorg, en ir. Bert van de Haar, als bestuurder Bedrijfsvoering, toe tot de Raad van Bestuur, die hierdoor voor het eerst drie leden telt, meldt het Leger des Heils.

Eerdere ervaring

Kapitein Slomp werkte jarenlang als statutair directeur in het bedrijfsleven. Zijn loopbaan in het bedrijfsleven beëindigde hij toen hij heilsofficier werd in het Leger des Heils. Daarna bekleedde hij verschillende functies binnen het Leger des Heils. Hij werkte onder andere als financieel secretaris van het Leger des Heils in Nederland en Tsjechië en daarna een aantal jaren als financieel secretaris voor het Leger des Heils in Tanzania. Sinds 2017 maakt hij deel uit van de Raad van Bestuur van de Stichting Leger des Heils Welzijn en Gezondheidszorg en de Stichting Leger des Heils Jeugdbescherming en Reclassering.