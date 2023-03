Karina Raaijmakers plaatsvervangend bestuursvoorzitter NZa

Zij zal deze functie vanaf 22 maart op zich nemen en uitvoeren totdat er een nieuwe voorzitter is.

Tijdelijk

Marian Kaljouw nam op 21 maart afscheid van de NZa. De sollicitatieprocedure voor een nieuwe bestuursvoorzitter is nog in volle gang. Raaijmakers is benoemd tot lid van de raad van bestuur om er voor te zorgen dat er continuïteit in de besturing blijft.

Het is voor maximaal een jaar en duurt totdat er een nieuwe bestuursvoorzitter is. Gedurende de periode dat Raaijmakers lid is van de raad van bestuur, neemt Anouk Mateijsen haar rol als directeur toezicht en handhaving waar. Aldus de NZa.