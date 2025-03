Karremans voert voorlichting vaccinaties in wijken op

VWS-staatssecretaris Vincent Karremans (onder meer preventie) wil dat mensen in hun eigen buurt makkelijker goede informatie krijgen over vaccinaties en het belang daarvan. Er is al een zogeheten wijkgerichte aanpak hiervoor, maar hij wil die versterken.

Dat laat de VVD-bewindsman weten naar aanleiding van de fors toegenomen gevallen van mazelen. Karremans wil “alles op alles zetten” om ervoor te zorgen dat meer mensen hun kinderen laten vaccineren tegen besmettelijke ziektes. “Dat anno 2025 een ziekte als mazelen steeds vaker de kop opsteekt wil ik niet accepteren. Daarmee doen we de vooruitgang die de medische wetenschap heeft geboekt teniet.”

Hij benadrukt dat een lage vaccinatiegraad vooral risico’s heeft voor (kwetsbare) kinderen. “Door je kind te laten vaccineren bescherm je niet alleen je eigen kind, maar ook die van anderen.”

Daarom is het volgens hem belangrijk dat mensen vertrouwen in de vaccinaties hebben. Voor een wijkgerichte aanpak was al extra geld gereserveerd. Het doel is dat mensen in hun eigen buurt een gesprek kunnen hebben over vaccinaties, betrouwbare informatie krijgen en daar makkelijk hun kinderen kunnen laten inenten. (ANP)