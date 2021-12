Kees Erends nieuwe voorzitter rvt Ziekenhuisgroep Twente

Kees Erends wordt per 1 januari de nieuwe voorzitter van de raad van toezicht van Ziekenhuisgroep Twente (ZGT) in Hengelo en Almelo. Erends volgt Henk Kamp op, die kortgeleden afscheid nam als voorzitter en aantrad als minister van Defensie in het demissionaire kabinet, meldt ZGT.

Erends

Erends werkte tussen 1984 en 1995 als huisarts in Hardenberg. Daarna vervulde hij diverse managementfuncties in de zorg. Zo was hij tien jaar lid van de raad van bestuur van de ’s Heeren Loo Zorggroep, een grote aanbieder van zorg voor mensen met een beperking.

Directiefuncties

Ook werkte Erends als bestuurder bij de Baalderborg Groep, had hij verschillende directiefuncties bij verzekeraar Achmea en was hij toezichthouder bij TriviumMeulenbeltZorg.

Van Rooijen

Jos van Rooijen heeft de afgelopen periode de functie van waarnemend voorzitter Raad van Toezicht vervuld. Hij draagt per 1 januari 2022 zijn taken over aan Kees Erends en gaat de functie van vice-voorzitter vervullen.

“Met de komst van Erends haalt ZGT een ervaren zorgbestuurder binnen”, meldt het ziekenhuis.