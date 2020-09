Kentalis completeert raad van toezicht

Kitty Oirbons is op 1 september toegetreden tot de raad van toezicht van Koninklijke Kentalis. Zij volgt in deze rol Roel Bosker op, wiens termijn afloopt. Naast haar primaire aandacht voor de portefeuille onderwijs zal zij deel uitmaken van de commissie Kwaliteit en Veiligheid.

Oirbons is sinds 2019 bestuurder van scholengemeenschap Het Baken in Almere. Eerder vervulde ze vergelijkbare functies bij Rijn IJssel en het Wellantcollege.

Met haar ervaring in het onderwijs past Oirbons uitstekend in het profiel dat de raad van toezicht voor ogen stond, namelijk een persoon met een onderwijsachtergrond die een duidelijke visie heeft op vraagstukken rond passend onderwijs en speciaal onderwijs. “Passend onderwijs gaat om het onderwijs passend maken voor de ontwikkelbehoeften en talenten van kinderen en jonge mensen”, aldus Oirbons. “Dus niet omgekeerd, dat wij hen helpen te passen in óns stramien. Dat wordt nog wel eens vergeten.”

Volwaardig

In haar nieuwe rol wil ze zich sterk maken voor volwaardige deelname aan de samenleving van mensen met een auditieve of andere communicatieve beperking. “Iedereen moet zich kunnen ontwikkelen en volwaardig kunnen deelnemen aan de samenleving”, vindt Oirbons. “Als communicatie niet vanzelfsprekend is, is goede ondersteuning met zowel zorg als onderwijs cruciaal.”