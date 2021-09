Kiesraad: kortere proef met stemhulp verstandelijk gehandicapten

Het is goed dat er een proef wordt gedaan om kiezers met een verstandelijke beperking te helpen in het stemhokje, maar de Kiesraad wil dat alle gemeenten aan het experiment kunnen meedoen, en niet slechts de tien tot vijftien gemeenten waartoe demissionair minister Kajsa Ollongren (Binnenlandse Zaken) in juni van dit jaar besloot. De Kiesraad wil ook dat het experiment sneller wordt afgerond dan in de beoogde vijf jaar.

Training

In juni dit jaar werd bekend dat de proef er komt. Een speciaal hiervoor getraind stembureaulid gaat deze kiezers helpen. Op dit moment hebben alleen kiesgerechtigden met een lichamelijke beperking het recht om hulp te krijgen in het stemhokje. Kiezers met een verstandelijke handicap kunnen wel uitleg krijgen in het stembureau, maar geen assistentie in het stemhokje.

Beperking

“Als meer gemeenten deelnemen aan het experiment wordt het verkregen beeld representatiever”, aldus de Kiesraad vrijdag. Bovendien geeft dat iedere kiezer met een verstandelijke beperking in Nederland de mogelijkheid om assistentie te krijgen bij het stemmen, waar ook in Nederland, is de redenatie van de Kiesraad.