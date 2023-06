Kim Hurkens nieuw lid raad van bestuur ZorgSaam

Hurkens zal op 18 september gaan starten met haar nieuwe functie. Zij volgt Piet van der Maas op die eind juni is gestopt.

Ervaring

Momenteel is Hurkens internist en medisch manager mobiliteit en bewegen bij het Zuyderland Medisch Centrum in Limburg. Zij heeft ervaring met het ontwikkelen en implementeren van nieuwe zorgstrategieën en expertise op het gebied van zorgorganisatie, strategie en innovatie.

Hurkens laat weten: “Het brede zorgpalet in combinatie met de regionale samenwerkingen maakt ZorgSaam uniek en sterk. Hierdoor treed ik, samen met mijn collega’s, de grote veranderopgave die we in de zorg kennen met vertrouwen tegemoet.”