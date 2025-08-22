Kim Hurkens verruilt ZorgSaam voor Sevagram

Kim Hurkens is per 1 februari 2026 benoemd tot voorzitter van de raad van bestuur van ouderenzorgorganisatie Sevagram. Samen Jean-Pierre Halmans vormt ze dan het bestuur.

Hurkens is momenteel lid van de raad van bestuur van ZorgSaam Zorggroep in Zeeuws-Vlaanderen, waar zij onder andere verantwoordelijk is voor strategie, kwaliteit en veiligheid, passende zorg, digitalisering en innovatie, HR en strategische externe relaties.

Eerder bekleedde Hurkens leidinggevende posities bij het Zuyderland Medisch Centrum en het Amsterdam UMC, en vervulde zij diverse toezichts- en adviesfuncties in de zorg. Haar loopbaan begon als internist-ouderengeneeskunde en klinisch farmacoloog, waarna zij haar medische expertise aanvulde met een MBA en brede bestuurlijke ervaring.