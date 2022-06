Kim Putters wordt nieuwe SER-voorzitter

Kim Putters wordt de nieuwe voorzitter van de Sociaal-Economische Raad (SER), het belangrijkste overlegorgaan tussen overheid, werkgevers en vakbonden. Dat bevestigen Haagse bronnen na een bericht van RTL Nieuws. De benoeming moet vrijdag nog worden bekrachtigd in de ministerraad.

Putters was tot voor kort directeur van het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP). De PvdA ‘er volgt zijn partijgenoot Mariëtte Hamer op, die onlangs werd benoemd tot regeringscommissaris seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld.

Hervorming arbeidsmarkt

Bij de SER wacht Putters onder meer de taak een ingrijpende hervorming van de arbeidsmarkt in goede banen te leiden. Daarvoor is breed draagvlak in de polder een vereiste en de voormalige SCP-baas kan daarop rekenen, aldus ingewijden. (ANP)