Kinder-IC’s liggen vol door RS-virus

De piek in het aantal besmettingen komt ongeveer een maand eerder dan voorgaande jaren, aldus de NOS. Het aantal opgenomen kinderen is dubbel zo hoog dan medio november vorig jaar. Volgens Lissy de Ridder, voorzitter van de Nederlandse Vereniging Kindergeneeskunde (NVK), is het ‘alle hens aan dek’.

De Ridder zegt tegen de NOS dat het door de drukte kan voorkomen dat mensen ver moeten reizen voor een beschikbare SEH: “Bijvoorbeeld mensen uit Brabant die met hun kind naar Noord-Holland moeten.”

Eduard Verhagen, hoofd van het Beatrix Kinderziekenhuis UMCG, niet. “Het lukt ons om met vereende krachten de zorg te doen die we willen. We krijgen hulp van de volwassengeneeskunde en overleggen goed met andere ziekenhuizen over het overplaatsen en terugplaatsen van patiënten. Dat is heel gebruikelijk want zo zorgen we dat nergens een bed onbenut laten.”