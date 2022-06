Kinderen wachten steeds langer op jeugdhulp

Arina Kruithof, bestuurder bij Jeugdbescherming Rotterdam Rijnmond en Jeugdzorg Nederland, maakt zich hier zorgen over: “Ik heb er buikpijn van. Ik vind het kwalijk dat wij als samenleving de meest kwetsbare kinderen onvoldoende prioriteit geven.”

Een kind krijgt een jeugdbeschermer toegewezen als het thuis niet goed gaat. Volgens Kruithof zijn dit gezinnen die te maken hebben met een opeenstapeling van problemen. “Het zijn situaties waar de veiligheid van het kind in het geding is en de ouders zelf onvoldoende in staat zijn om voor hun kind te zorgen.” Het gaat dan bijvoorbeeld om psychische problematiek, verslavingsproblematiek, huiselijk geweld, kindermishandeling en complexe scheidingen. (ANP)