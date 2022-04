Kinderombudsmannen zien problemen door wachttijden jeugdzorg

De jeugd- en kinderombudsmannen zien dat problemen vaak groter worden in de tijd dat kinderen wachten op hulp. Tegen de tijd dat hulp beschikbaar is, is deze niet altijd meer geschikt of is er inmiddels extra hulp nodig. “Een kind komt bijvoorbeeld voor hulp bij faalangst. Als je daar lang op moet wachten, dan heb je kans dat er iets bij komt, zoals schooluitval. Er is dan iets anders nodig”, vertelt Anne Martien van der Does, kinderombudsman in Amsterdam, tegen Nu.nl.

Uit huis plaatsing

Soms dragen de wachttijden er zelfs aan bij dat een kind uit huis wordt geplaatst. “Stel, je hebt een gezin met schulden, waardoor de ouders moeite hebben om de huur te betalen. Door de stress die dit veroorzaakt, hebben de ouders minder oog voor hun kinderen”, zegt Van der Does.