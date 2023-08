Klachten over wangedrag huisarts ongegrond verklaard

Het Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg in Den Bosch heeft de klachten van een vrouw over grensoverschrijdend gedrag van haar huisarts ongegrond verklaard. Het valt gewoon niet te bewijzen, zo valt uit het oordeel op te maken.

De klaagster verweet de dokter dat hij zich tijdens de consulten seksueel grensoverschrijdend heeft gedragen. Ook stelde ze dat de arts, die zes maanden geschorst was wegens een andere zaak, had gewerkt in de periode dat dat niet mocht.

Het college zegt dat het geen klachten gegrond kan verklaren als de lezingen over een kwestie uiteenlopen en niet kan worden vastgesteld welke versie van het verhaal het meest aannemelijk is. “Dit betekent niet dat aan het woord van klaagster minder geloof wordt gehecht dan aan het woord van de huisarts”, aldus het gezelschap. Maar de gedragingen waarover is geklaagd, moeten toch echt duidelijk kunnen worden vastgesteld. (ANP)