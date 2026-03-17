Thema: Kwaliteit
Klachten vrouw die spijt kreeg van abortus ongegrond verklaard

Het tuchtcollege voor de gezondheidszorg in Zwolle heeft de klachten van een vrouw die spijt kreeg van een abortus ongegrond verklaard. De vrouw zou onvoldoende geïnformeerd zijn en verweet medewerkers van de abortuskliniek dat ze haar mentale toestand verkeerd hadden ingeschat.

De vrouw onderging de abortus in 2023 in Arnhem na een intakegesprek met een arts. Volgens de vrouw hebben deze arts en een verpleegkundige niet gezien dat ze meer bedenktijd nodig had en haar onvoldoende geïnformeerd over alternatieven. Later kreeg ze spijt van de abortus. De arts erkent dat de vrouw gesloten en verdrietig overkwam in het gesprek, maar volgens het tuchtcollege was dit geen aanwijzing voor “verborgen twijfel”. De vrouw is voldoende voorgelicht, stelt het college.

Wettelijke verplichtingen

De vrouw verweet een zorgcoördinator daarnaast dat de kliniek niet zou hebben voldaan aan de strengere wettelijke verplichtingen die gelden bij een zwangerschap van meer dan dertien weken. Ook die klacht is ongegrond verklaard. (ANP)

Gerelateerd nieuws

15:04 Klachten vrouw die spijt kreeg van abortus ongegrond verklaard
10:08 Proef met darmkankeroperatie als dagbehandeling in het OLVG
16 mrt 2026 Erasmus MC opent extern meldpunt voor werkcultuur IC-afdeling
16 mrt 2026 Gerechtshof schrapt dwangsom voor UMCG in epd-zaak van ChipSoft
16 mrt 2026 AI blijft ziekenhuizen onderaan de streep geld kosten

Interessant voor u

Vanaf 28 oktober 2025

Masterclass Bestuurlijke Wijsheid

 00:00 - 00:00 Den Dolder Inschrijven Meer informatie
16 december 2025, Utrecht

Masterclass Teamdynamiek

 09:00 - 16:30 Van der Valk Hotel Inschrijven Meer informatie
23 april 2026

Tip uw secretaresse over Hét Secretaressecongres

 09:00 - 16:30 Den Bosch Inschrijven Meer informatie
20 november 2025

Tip uw secretaresse over Hét Secretaressecongres

 09:00 - 16:30 Barneveld Inschrijven Meer informatie
4 november 2025, Veenendaal

Congres GGZ uit de knel

 09:00 - 16:30 Van der Valk Inschrijven Meer informatie
27 november 2025, Utrecht

Congres Concentratie en spreiding van zorg

 09:00 - 16:30 Van der Valk Inschrijven Meer informatie

