Klachten vrouw die spijt kreeg van abortus ongegrond verklaard

Het tuchtcollege voor de gezondheidszorg in Zwolle heeft de klachten van een vrouw die spijt kreeg van een abortus ongegrond verklaard. De vrouw zou onvoldoende geïnformeerd zijn en verweet medewerkers van de abortuskliniek dat ze haar mentale toestand verkeerd hadden ingeschat.

De vrouw onderging de abortus in 2023 in Arnhem na een intakegesprek met een arts. Volgens de vrouw hebben deze arts en een verpleegkundige niet gezien dat ze meer bedenktijd nodig had en haar onvoldoende geïnformeerd over alternatieven. Later kreeg ze spijt van de abortus. De arts erkent dat de vrouw gesloten en verdrietig overkwam in het gesprek, maar volgens het tuchtcollege was dit geen aanwijzing voor “verborgen twijfel”. De vrouw is voldoende voorgelicht, stelt het college.

Wettelijke verplichtingen

De vrouw verweet een zorgcoördinator daarnaast dat de kliniek niet zou hebben voldaan aan de strengere wettelijke verplichtingen die gelden bij een zwangerschap van meer dan dertien weken. Ook die klacht is ongegrond verklaard. (ANP)