Kleinlugtenbeld nieuw lid RvT Dimence Groep

Bert Kleinlugtenbeld is benoemd als nieuw lid raad van toezicht van de Dimence Groep. Hij zal per 1 mei Bert Bruggeman vervangen, die vanwege de maximale periode van acht jaar per 1 april is afgetreden.

Sinds april 2018 is Kleinlugtenbeld voorzitter raad van bestuur van Nij Smellinghe in Drachten. Rond 2000 was hij als clustermanager in het Reinier de Graaf ziekenhuis onder andere verantwoordelijk voor de ziekenhuis psychiatrie en de afdeling (neuro) psychologie. “Al vroeg in mijn zorgcarrière ben ik inhoudelijk betrokken geweest bij de psychiatrische en psychologische zorg, maar dan met name vanuit de ziekenhuissetting.” In juni 2016 werd hij gevraagd om, naast zijn bestuurlijke rol in Winterswijk, voorzitter te worden van het bestuur van de SAZ (Samenwerkende Algemene Ziekenhuizen).

Kleinlugtenbeld hoopt bij de Dimence Groep een bijdrage te kunnen leveren met zijn bestuurlijke ervaring vanuit de ziekenhuiszorg en met zijn netwerk op landelijk niveau. “Ik zal me primair willen inwerken en de organisatie willen leren kennen zodat ik mijn toezichthoudende rol zorgvuldig kan uitvoeren. Mijn interesse ligt op inhoudelijk gebied in relatie tot bedrijfsvoering en financiën. Het is dan ook extra interessant dat ik lid ben van de auditcommissie en hoop ook daar mijn bijdrage te kunnen leveren.”