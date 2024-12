Klimmendaal en Vilente intensiveren samenwerking binnen de revalidatiezorg

Revalidatiespecialisten Klimmendaal en zorgorganisatie Vilente willen de revalidatiezorg in de regio Arnhem verbeteren. Vanaf 2 december zijn er twaalf plekken voor de geriatrische revalidatiezorg (GR) van Vilente beschikbaar bij Klimmendaal in Arnhem.

Beide organisaties benutten hierdoor de bestaande capaciteit beter. Tegelijkertijd wordt de samenwerking op het gebied van zorg en expertise verder versterkt.

Inhuizing

Klimmendaal en Vilente zijn sinds begin 2023 actief op zoek naar mogelijkheden om hun samenwerking te intensiveren, onder meer door gezamenlijke scholingen, casuïstiekbesprekingen en het delen van expertise. Een inhuizing van Vilente bij Klimmendaal is een volgende stap in de samenwerking.

“Met de komst van de GR-afdeling van Vilente naar Klimmendaal zetten Klimmendaal en Vilente een stap richting een toekomst waarin wij gezamenlijk kunnen bijdragen aan een sterkere en meer geïntegreerde revalidatiezorg in de regio”, zegt Martijn Kuit, raad van bestuur Klimmendaal.

De verhuizing van een deel van expertisecentrum Mooi-Land in Doorwerth naar Klimmendaal in Arnhem biedt voor Vilente de mogelijkheid om de geriatrische revalidatiezorg in een passende, moderne omgeving voort te zetten volgens bestuurder bij Vilente Ton Poos.