Klinisch technoloog in BIG-register

Per 1 juli 2020 worden technisch medisch specialisten opgenomen in de Wet BIG. Daarmee krijgen zij een zelfstandige behandelbevoegdheid en declaratiebevoegdheden.

Tim Boers, voorzitter Nederlandse Vereniging voor Technische Geneeskunde (NVvTG), zegt dat de meerwaarde van klinisch technologen alleen maar toeneemt met de opmars van medische technologie. “We hebben in de loop van de tijd flink wat hobbels moeten nemen. Ik zie dit als het moment om koudwatervrees voor deze zorgprofessional en eventuele belemmeringen weg te nemen.”

Een klinisch technoloog verricht technisch-medische handelingen in de directe patiëntenzorg. Hij of zij combineert klinisch inzicht en medische vaardigheden met zijn expertise op het gebied van de mogelijkheden en begrenzingen in de technologie. Denk aan het preciezer plannen van een kaak- of borstreconstructie met behulp van 3D-printen en aan het gebruik van robottechnologie.

NVvTG meldt dat de vraag naar technisch medisch specialisten ook in de zorg buiten het ziekenhuis toeneemt omdat ook daar steeds meer technologie wordt ingezet.

De opleiding Technische Geneeskunde is ontworpen door de Universiteit Twente. Daar loopt de opleiding sinds 2003. De zesjarige studie loopt sinds 2014 in Leiden, Delft en Rotterdam.