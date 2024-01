Koningin Máxima bezoekt zorgprogramma in VieCuri MC Venlo

Koningin Máxima brengt dinsdagmiddag 23 januari een werkbezoek aan het programma Zorgevaluatie & Gepast Gebruik (ZE&GG) in het VieCurie Medisch Centrum in Venlo. ZE&GG moet bijdragen aan het toegankelijk en betaalbaar houden van de zorg.

Verschillende zorgprofessionals, zorgaanbieders, zorgverzekeraars, patiëntenorganisaties en de overheid hebben zich verbonden aan ZE&GG. Samen bekijken ze waar bijvoorbeeld kennislacunes zitten en waarnaar meer onderzoek moet worden gedaan. Als bekend is welke zorg bewezen effectief is, wordt deze op de werkvloer geïmplementeerd en gemonitord. Door de continue cyclus van agenderen, evalueren, implementeren en monitoren kan de zorg gerichter worden toegepast.

Verandering in de zorg

Het werkbezoek begint met een gesprek met alle partijen binnen ZE&GG. Er wordt ingegaan op de werking van het programma en besproken wat nodig is om de gewenste verandering in de zorg mogelijk te maken. Aansluitend krijgt Koningin Máxima een rondleiding door VieCuri waar zij uitleg krijgt over enkele voorbeelden van ZE&GG in de praktijk.