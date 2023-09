Koninklijke onderscheiding voor Michel Rutgers bij afscheid Longfonds

Michael Rutgers heeft tijdens een symposium afscheid genomen als directeur-bestuurder van Longfonds. Rutgers ontving daarbij uit handen van burgemeester Lucas Bolsius van Amersfoort een Koninklijke Onderscheiding. Hij is benoemd tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau.

Volgens Bolsius werkt Rutgers gepassioneerd en inspireert hij anderen op het gebied van een gezond Nederland. Onder zijn leiding heeft Longfonds zich ontwikkeld tot een eigentijdse en slagvaardige goede doelenorganisatie.

Michael Rutgers

Ruim zeventien jaar was Ruters werkzaam als algemeen directeur en bestuurder van Longfonds. Longfonds speelt een belangrijke rol in de stimulering en financiering van academisch onderzoek naar chronische longziekten in binnen- en buitenland. Rutgers heeft succesvol meerdere allianties in het leven geroepen en verder gebracht. Hij maakte zich onder andere hard voor medische doorbraken van COPD, astma en voor een sterk onderzoeksveld in Nederland.

Symposium

De boodschap van Rutgers is ‘de toekomst van gezondheid is nu’. “De omgeving bepaalt het gedrag wat mensen hebben. Als het voedselaanbod 80 procent ongezond is, is het logisch dat we ongezond eten. Het is onacceptabel dat mensen niet op de plek kunnen wonen waar zij willen omdat de lucht daar niet gezond is.”

“We geven mensen sigaretten, alcohol en ongezonde voeding en uiteindelijk hebben zij zorg nodig. De gezondheidszorg zou zo ingericht moeten worden dat artsen betaald krijgen wanneer mensen gezond blijven. Ziekenhuizen moeten gezondheidshuizen worden.”

Gezond Nederland

Jan Kremer, speciaal gezant passende zorg, Lucien Engelen, innovatie-strateeg en Tessa Roseboom, hoogleraar vroege ontwikkeling en gezondheid spraken over vernieuwende inzichten en de toekomst van de zorg. Daarbij ging onder andere aandacht uit naar de patiënt centraal bij passende zorg, de snelle ontwikkeling van de digitale maatschappij, bestaande gezondheidsverschillen en ongelijke kansen daarbij.

Onderzoek naar preventie

Ter gelegenheid van het afscheid van Rutgers introduceert Longfonds de ‘Rutgers Kickstart Subsidie’ speciaal voor getalenteerde junioronderzoekers. Longfonds gaat daarmee vanaf 2024 beloftevol onderzoek naar preventie en vroeg-opsporing financieren met een bedrag van 250.000 euro per project.