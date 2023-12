Koninklijke onderscheiding voor voorzitter Zeeuwse Zorg Coalitie

Peter Bennemeer, onafhankelijk voorzitter van de Zeeuwse Zorg Coalitie, is door de koning benoemd tot Ridder in de orde van Oranje-Nassau. Bennemeer ontving de onderscheiding vanwege zijn grote inzet voor de zorg en maatschappij.

Sinds februari 2022 is Bennemeer onafhankelijk voorzitter van de Zeeuwse Zorg Coalitie. Een groot aantal partijen bundelt in deze coalitie de krachten om de zorg in Zeeland toegankelijk te houden.

Bennemeer geeft aan zeer trots te zijn met de onderscheiding. “Het is een bijzondere erkenning dat de transitie naar zinnige en passende zorg een onomkeerbare beweging in de zorg in gang heeft gezet,” reageert hij.

Van 2011 tot 2018 was Bennemeer bestuurder van Ziekenhuis Bernhoven. Onder zijn leiding onderging het Udense ziekenhuis een transformatie waarbij zinnig zorg het uitgangspunt werd: optimale gepaste zorg voor patiënten, op de juiste plek, door de juiste persoon, tegen de laagst mogelijke kosten. Over die tijd schreef hij het boek ‘De Ingreep’.