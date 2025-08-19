Skipr

Thema: Personeel
Koopkracht verpleegkundigen neemt nauwelijks toe

,

Het uurloon van mbo-verpleegkundigen, verzorgenden en medisch praktijkassistenten is de afgelopen tien jaar met meer dan 30 procent gestegen. Omdat het leven in dezelfde periode ook ongeveer 30 procent duurder is geworden, zijn verpleegkundigen er nauwelijks op vooruit gegaan.

Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het CBS, geanalyseerd door carrièreplatform Cvster. Gespecialiseerde verpleegkundigen zagen hun uurloon toenemen met 36 procent naar 33 euro. Het uurloon van mbo-verpleegkundigen steeg met 32 procent naar 28,50 euro per uur.

Personeelstekort

“In de zorg zie je dat de hogere salarissen vaak samenhangen met specialisatie en opleidingsniveau”, zegt een woordvoerder van Cvster. “Maar het zijn juist de lager betaalde functies waar de personeelstekorten het grootst zijn. Dat maakt het des te belangrijker om ook daar concurrerende arbeidsvoorwaarden te bieden.”

Personeel

