Koopkracht verpleegkundigen neemt nauwelijks toe

Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het CBS, geanalyseerd door carrièreplatform Cvster. Gespecialiseerde verpleegkundigen zagen hun uurloon toenemen met 36 procent naar 33 euro. Het uurloon van mbo-verpleegkundigen steeg met 32 procent naar 28,50 euro per uur.
Personeelstekort
“In de zorg zie je dat de hogere salarissen vaak samenhangen met specialisatie en opleidingsniveau”, zegt een woordvoerder van Cvster. “Maar het zijn juist de lager betaalde functies waar de personeelstekorten het grootst zijn. Dat maakt het des te belangrijker om ook daar concurrerende arbeidsvoorwaarden te bieden.”