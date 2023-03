Kosten langdurige zorg stijgen 9 procent

Dat schrijft NZa in een rapport. Belangrijke redenen zijn het aantal mensen dat meer gebruik maakte van deze zorg: dat steeg van 324.000 naar 340.000. Ook speelt de hoger dan verwachte kosten mee voor volwassenen met een psychische stoornis. Degenen die voldoen aan de Wlz-toelatingscriteria kunnen sinds 2021 een indicatie voor GGZ-Wonen aanvragen.

De langdurige zorg is voor mensen die 24 uur per dag zorg in de nabijheid nodig hebben. Ouderen en mensen met een verstandelijke handicap vormen het grootste deel van alle aanspraken. Overige categorieën zijn onder andere mensen die langdurige ggz nodig hebben en mensen met een lichamelijke of zintuiglijke handicap.

Meer Wlz-cliënten

Sinds de invoering van de Wlz in 2015 stijgen de kosten van de langdurige zorg. Dat jaar kostte deze zorg nog 19 miljard euro. De toename van het aantal Wlz-cliënten en de stijging van de tarieven sinds 2015 zorgden voor een zichtbare stijging. Ook nemen de kosten voor de verpleeghuiszorg toe sinds 2018. Dit komt door het kwaliteitskader.

Wlz-uitvoerders gaven in 2021 218 miljoen euro uit aan de uitvoering van de Wlz. De belangrijkste kosten zijn de werkzaamheden ten aanzien van het pgb (56 miljoen) en kosten voor het contracteren van zorgaanbieders en overige zorgactiviteiten (52 miljoen). Aan zorgbemiddeling werd 21 miljoen euro uitgegeven.