KPN Health neemt digitale gegevensuitwisselingsdienst over

De DVZA (dienstverlener zorgaanbieder) wordt onderdeel van de KPN Health Exchange. De DVZA-dienstverlening voor ziekenhuizen is al onder de vleugels van KPN Health Exchange. De overname past in de ambitie van KPN Health om de zorg toegankelijk te houden met toonaangevende digitale dienstverlening voor zorginstellingen.

KPN Health

Vinood Mangroelal, directeur van KPN Health: “Digitalisering van de zorg is nodig om de zorg toegankelijk en betaalbaar te houden. Digitale gegevensuitwisseling speelt hierin een belangrijke rol. Met KPN Health Exchange helpen wij zorginstellingen met het veilig uitwisselen van gegevens met patiënten en met andere zorginstellingen. Met de DVZA-dienstverlening van Open HealthHub die bovendien MedMij-gecertificeerd is, verrijken we onze dienstverlening voor VVT-instellingen en ondersteunen we hen in hun digitale transformatie.”

Open HealthHub

Marco Woesthuis, CEO van Open HealthHub: “We brengen onze succesvolle “DVZA voor VVT-instellingen” onder bij KPN Health. Zo kunnen meer VVT-instellingen voldoen aan de overheidsdoelstellingen voor informatie-uitwisseling. Open HealthHub kan zich hierdoor richten op de doorontwikkeling van haar diensten Digitale vragenlijsten en Thuismetingen op basis van FHIR-expertise waarmee zorginstellingen de zorg voor de patiënt verbeteren.”

Persoonlijke Gezondheidsomgeving

Iedere Nederlander kan binnenkort al zijn medische gegevens digitaal inzien. Die zijn nu nog verspreid bij verschillende zorgaanbieders. De Persoonlijke Gezondheidsomgeving (pgo) moet alle medisch gegevens bij ziekenhuizen, huisartsen, fysiotherapeuten of vvt-instellingen digitaal toegankelijk maken. Aan de pgo kunnen patiënten ook zelfgemeten gezondheidsgegevens toevoegen, zoals van een stappenteller of een bloeddrukmeter. Steeds meer zorgverleners maken hun zorginformatiesystemen klaar voor verbinding met een pgo. Om die te laten communiceren met pgo’s is een DVZA nodig. Dit is een oplossing die zorgt dat gegevens vanuit het bronsysteem van zorgaanbieders in de pgo komen en andersom. DVZA’s en pgo’s hebben hiervoor een MedMij-label nodig. MedMij bepaalt de spelregels voor een veilige en betrouwbare uitwisseling van gezondheidsgegevens.

MedMij

De DVZA-dienstverlening is een van de onderdelen van KPN Health Exchange. KPN Health is momenteel kandidaat-deelnemer van MedMij om DVZA-dienstverlening voor ziekenhuizen aan te bieden en biedt nu dus ook DVZA-dienstverlening aan voor vvt-instellingen.