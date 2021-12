Kraamverzorgenden in actie voor meer loon en collega’s

Kraamverzorgenden vragen donderdag in Utrecht meer aandacht voor het personeelstekort, de arbeidsvoorwaarden en de lonen in hun sector. De nullijn waar werkegevers ze op willen zetten, is volgens hen onacceptabel.

“Werkgevers bieden 0 procent loonsverhoging, terwijl de prijzen blijven stijgen. Feitelijk leveren de kraamverzorgenden dus in dit jaar en de werkdruk blijft ondertussen toenemen’’, zegt Feli Escarabajal, bestuurder FNV Zorg & Welzijn.

Uitstroom

Volgens de FNV ontvangen werkgevers jaarlijks een bijdrage vanuit de overheid voor loonsverhoging in de zorgsector (de OVA-ruimte), maar zien de kraamverzorgenden daar nu niks van bij hun salaris. Door uitstroom van collega ’s en het stijgende aantal geboorten wordt het ook steeds drukker en rijden de kraamverzorgenden van hot naar her, terwijl speciaal de benzineprijs ook nog eens erg toeneemt, klaagt de bond.

Politiek en verzekeraars

Er wordt donderdag onder meer een door meer dan 4000 van de ongeveer 9000 mensen in de kraamzorg getekende petitie aangeboden bij brancheorganisatie Bo Geboortezorg in Utrecht. Deze organisatie zegt dat er in de periode van 2017 tot 2020 10 procent loonsverhoging is geboden, maar dat ze nu afhankelijk is van de bereidheid van politiek en verzekeraars om mee te werken aan een hoger salaris. Daarbij werd de OVA-ruimte volgens een woordvoerster kleiner en ging er meer geld naar pensioenoverdracht, waardoor er niet veel overbleef.

Bo hoopt volgend jaar wel degelijk iets voor de werknemers te betekenen, zegt ze, en in elk geval iets aan de balans werk-privé te doen. (ANP)