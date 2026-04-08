Kraamzorghotel voortaan het hele jaar geopend in Bravis

Het kraamzorghotel in Bravis is voortaan niet alleen tijdens de drukke zomerperiode, maar het hele jaar geopend. Dinsdag 7 april opende het hotel haar deuren op een nieuwe afdeling.

In het voorjaar van 2023 openden Kraamcentrum DAT en Lunavi Kraamzorg voor het eerst het Kraamhotel Qoqon op een afdeling van Bravis. Hierdoor konden kersverse ouders met hun baby – ondanks het personeelstekort – tijdens de drukke zomerperiode kraamzorg ontvangen.

Tijdelijke oplossing

Bravis ziet verschillende voordelen ten opzichte van kraamzorg thuis. “Zo is iedereen dag en nacht verzekerd van professionele zorg en ondersteuning”, aldus het ziekenhuis uit Bergen op Zoom. “Daarnaast is er begeleiding bij alle borstvoedingsmomenten, zijn rustmomenten geborgd, zijn er indien nodig medische faciliteiten dichtbij en is er door een intensieve samenwerking in de keten een naadloze overgang van zorg.”

Het kraamhotel was tot nu toe een tijdelijke oplossing, omdat Bravis de afdeling na de zomerperiode zelf weer nodig had om de najaars- en winterdrukte op te vangen. “Op een andere afdeling is nu een permanente oplossing gevonden, zodat het kraamhotel het hele jaar door geopend is.”

Minder klinisch

Het hotel heeft voortaan zeven kamers op een ander afdeling in Bergen op Zoom. Deze afdeling was vroeger in gebruik door de afdeling kind en jeugd en diende de laatste tijd als piketkamers. “De kamers zijn modern en sfeervol ingericht en doen minder klinisch aan.” Dinsdag nam het eerste gezin haar intrek in het nieuwe kraamhotel.