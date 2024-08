Krappe arbeidsmarkt versterkt positie vaste zorgmedewerkers

Personeel in de zorg voelt de macht die zij hebben ten opzichte van werkgevers door de krapte op de arbeidsmarkt. Werknemers kunnen makkelijk overstappen naar een andere werkgever. In 2015 dacht ongeveer de helft van de werknemers eenvoudig van baan te kunnen wisselen, nu is dit toegenomen naar ruim 4 op de 5 medewerkers.

© Krakenimages.com / stock.adobe.com

Dat blijkt uit de sectorale welzijnsmonitor van ABN AMRO. Zorgaanbieders moeten daardoor harder werken om hun werknemers te behouden. Uit de Welzijnsmonitor blijkt ook dat dit gebeurt. Zo stimuleren leidinggevenden vaker de ontwikkeling van vaardigheden van hun personeel. In 2015 gaf een kwart van het zorgpersoneel aan dat hun leidinggevende hier aandacht aan besteedt, in 2023 ruim een derde. Daarnaast hebben zorgmedewerkers meer zeggenschap over de uitvoering van hun werk en is hun autonomie gegroeid.

Kleine vooruitgang balans werk en privé

De balans tussen werk en privé is ook iets verbeterd, maar niet heel veel, zeker in vergelijking met andere sectoren is het nog steeds niet in orde. De vrijheid in het opnemen van verlof is gestegen van 36,9 procent in 2015 naar 40,3 procent in 2023. De vrijheid in het bepalen van de werktijden is in dezelfde periode gestegen van 16,8 naar 20 procent. ABN AMRO vindt deze zeer kleine verbetering toch noemenswaardig, vanwege de toegenomen druk op de zorg.

Flexibiliteit van werktijden voor vast personeel is extra belangrijk vanwege de groei van het aantal zzp’ers in de zorg.

Meer nazorg bij geweld

Om medewerkers te behouden, raden analisten van ABN AMRO werkgevers vooral aan meer te doen op het gebied van nazorg bij incidenten en fysiek geweld door patiënten. Werken in de zorg is op emotioneel gebied veel veeleisender dan werken in andere sectoren. Uit de Werkgeversenquête van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) blijkt dat ruim de helft van de werkgevers geen nazorg biedt aan medewerkers die te maken kregen met agressie en geweld. Het gebrek aan nazorg kan volgens ABN AMRO een verklaring zijn voor het hoge langdurig verzuim onder werknemers.

Uit de welzijnsmonitor blijkt dat 1 op de 10 zorgmedewerkers in het afgelopen jaar te maken heeft gehad met lichamelijk geweld door patiënten of hun naasten. In de meeste andere sectoren heeft vrijwel niemand te maken met fysiek geweld. In de retail, die op een tweede plek staat, heeft ‘slechts’ 1 op de 55 werknemers met fysiek geweld te maken.

Aanspreekpunt

Daarnaast zijn lastige kwesties, zo blijkt uit de welzijnsmonitor, niet altijd bespreekbaar en weten werknemers niet altijd waar ze terecht kunnen voor vragen over veilig en gezond werken. Het instellen van een meldpunt of een aanspreekpunt voor onveilige situaties is belangrijk volgens ABN AMRO, maar ook is het zaak dat een leidinggevende of collega regelmatig vraagt hoe het gaat.

Arbobeleid verbeteren

Analisten van ABN AMRO wijzen ook op het verbeteren van het arbobeleid. Dat richt zich nu, volgens onderzoek van de Sociaal Economische Raad op de gevolgen van ongezond en onveilig werken, terwijl er juist aandacht nodig is voor preventie.