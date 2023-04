Kuipers: anders opleiden voor IC, SEH en ambulancezorg

De acute zorg staat onder druk door de stijgende zorgvraag en personeelskrapte. Spreiding en concentratie van zorg moeten uitkomst bieden. Een andere indeling van de acute zorg heeft ook gevolgen voor de ambulancezorg. In deze video voor het Zorgvisie congres Acute Zorg gaat minister Kuipers (VWS) daarop in.

Momenteel geldt voor ambulancezorg de zogeheten 45-minutennorm. In Nederland moet iedereen binnen 45 minuten met een ambulance bij een afdeling voor spoedeisende hulp kunnen zijn. De NZa heeft in 2022 geadviseerd om die norm aan te passen. Hij is volgens de zorgautoriteit verouderd en niet altijd meer relevant. De komende jaren onderzoekt minister Kuipers hoe patiënten die acute zorg nodig hebben sneller op de juist plek kunnen komen.

De ambulancezorg ervaart, net als de hele gezondheidszorg, de toenemende zorgvraag en personeelskrapte. Een andere indeling van de zorg kan voor de ambulancezorg weer nieuwe logistieke uitdagingen betekenen. Ook daar moeten oplossingen worden bedacht. “Los van de continue zoektocht naar nieuw personeel, is het ook het nadenken over andere manieren van opleiden”, zegt Kuipers. “Veel van het ambulancepersoneel, het verpleegkundige personeel, heeft een lange ervaring en een opleiding gehad tot SEH-verpleegkundige, tot IC-verpleegkundige en dán tot ambulanceverpleegkundige. Drie opleidingen achter elkaar, in één carrière, allemaal om actief te zijn in de acute zorg. Een van de zaken waar op inzetten, is om te kijken: kunnen we niet een modulaire opleiding acute zorg hebben? Waarmee je in één opleiding op die verschillende plekken terecht kunt komen? Dat zou ook de doorstroom vereenvoudigen.”

