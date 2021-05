Kuipers: bocht is gemaakt, maar ruimte is beperkt

De coronasituatie in de ziekenhuizen “gaat de goede kant uit”, zegt voorzitter Ernst Kuipers van het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ). “We hebben duidelijk de bocht gemaakt en zien de curve afbuigen”, aldus de bestuurder van het Erasmus MC, die namens de hele acute zorgsector spreekt. De ruimte voor versoepelingen is wel nog altijd “beperkt”, voegt Kuipers eraan toe. Hij denkt dat het wel mogelijk zal zijn om volgende week een volgende stap te zetten, zoals het kabinet wil doen als de gunstige ontwikkelingen doorzetten.

In de afgelopen week daalde de instroom van nieuwe coronapatiënten met 12 procent. De totale bezetting van ziekenhuisbedden door mensen met Covid-19, die altijd wat achterligt op de instroom, is in een week tijd met 6 procent gedaald. “Dit is een goed teken”, stelt Kuipers tevreden vast. Hij vindt het een goede zaak dat het kabinet nog tot volgende week afwacht met een definitief besluit over verdere versoepeling van de coronamaatregelen. “Je houdt dan een slag om de arm voor het geval dat de daling toch niet doorzet.”

Gemiddeld komen de laatste dagen zo’n 275 coronapatiënten het ziekenhuis binnen. Dat waren er eerst nog meer dan 300. Ondanks de daling liggen wel nog steeds bijna 2500 mensen met Covid-19 in de ziekenhuizen. “Het is wel nog steeds op een hoog niveau”, beaamt Kuipers. “Die daling hebben we echt nodig, we moeten de capaciteit gebruiken voor het inhalen van alle non-Covidzorg. Die is nu als een boeggolf voor ons uitgeduwd.” (ANP)