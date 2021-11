Kuipers: eerste coronapatiënten volgende week naar Duitsland

Begin volgende week zullen de eerste coronapatiënten naar Duitsland worden verplaatst om daar in de ziekenhuizen geholpen te worden. Dat zegt voorzitter Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ) Ernst Kuipers donderdag tegen radiozender BNR. Kuipers heeft daarover donderdagmiddag overeenstemming bereikt met een Duitse collega.

Hoge aantal

Eerder leek er door het hoge aantal coronapatiënten in ook de Duitse ziekenhuizen, geen plek te zijn om net als tijdens eerdere coronagolven patiënten van Nederland over te nemen. Dat is nu veranderd, Duitsland kan “een beperkt aantal patiënten” plaatsen. “Maar dat zal niet vandaag al gebeuren”, aldus Kuipers tegen BNR. Sinds de bevestiging donderdagmiddag is het LNAZ “de praktische zaken aan het inregelen, waarna de eerste patiënten waarschijnlijk begin volgende week die kant uitgaan”.

Zorginfarct

Begin deze maand nog, toen de Limburgse ziekenhuizen waarschuwden voor een “zorginfarct”, was het volgens het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) nog geen optie om opnieuw patiënten naar Duitsland te brengen, bijvoorbeeld naar het voor Limburgers nabijgelegen Aken. Onze oosterburen kampten op dat moment ook te zeer met krapte aan zorgmedewerkers en een groeiende aanwas van patiënten. (ANP)