Kuipers: geen enkel zorgsysteem kan zeer snelle verspreiding aan

Geen enkel zorgsysteem kan een zo snelle verspreiding van het aantal coronabesmettingen aan zoals nu in Engeland gebeurt door de nieuwe variant. Dat heeft voorzitter Ernst Kuipers van het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ) gezegd tijdens een briefing in de Tweede Kamer: “Niet in het Verenigd Koninkrijk, niet in Duitsland en ook niet in Nederland. Als de druk op de ziekenhuizen zo groot is, kom je altijd ergens tegen limieten aan.”

Kuipers praatte de Kamerleden bij over de recente ontwikkelingen met het virus, maar zei geen prognose te kunnen doen over de komende tijd vanwege de onvoorspelbaarheid van de Britse mutatie. Die is niet schadelijker dan het huidige virus maar wel een stuk besmettelijker. “Deze variant is een grote onzekere factor, een grote zorg”. De verspreiding kan echt heel hard gaan, benadrukte Kuipers.

Extra onderzoek

De mutatie is ook in Nederland opgedoken. Daar wordt nu extra onderzoek naar gedaan door grootschalige testen, onder meer in de gemeente Lansingerland. Als er geen nieuwe variant zou bestaan, zou Kuipers tevreden zijn over de daling die is ingezet. Eind januari zou het aantal patiënten in het ziekenhuis dan rond de 2000 uitkomen, is de berekening. Maar de instroom in ziekenhuizen is volgens Kuipers nu met 200 per dag nog wel 5 keer hoger dan de 40 per dag, die volgens de ‘signaalwaarden’ gewenst is.

‘Lastig’

Kuipers wees op de bezetting op de intensive cares met coronapatiënten het afgelopen jaar. Half maart lagen daar 100 patiënten met Covid-19, half oktober waren dat er 300, half december 500 en nu 700. Hij vergeleek de inzet van ziekenhuismedewerkers met sporten. “In maart waren we aan het joggen, in oktober was het rennen, in december flink rennen en in januari is het buiten adem zijn. Om daar dan nóg een tandje bij te doen, is lastig”.

Vaccinatietempo omhoog

Kuipers zei verder dat het tempo van de vaccinaties wat hem betreft omhoog moet. “We moeten zo snel mogelijk vaccineren, geen vaccins ongebruikt laten liggen. Er moet versnelling op komen”, aldus de LNAZ-voorzitter. Door de Europese goedkeuring van het Moderna-vaccin heeft Nederland nu twee middelen ter beschikking tegen Covid-19. Voor de kerst keurde de Europese Commissie al een eerste coronavaccin goed, van BioNTech-Pfizer.

Tien procent ziekenhuispersoneel

Tot nu toe zijn volgens Kuipers ongeveer 39.000 mensen in de acute zorg gevaccineerd. Dat is zo’n 10 procent van het totale ziekenhuispersoneel. Dat is nog beperkt, zegt Kuipers, maar het zal straks al zeker schelen. De betrokkenen hebben een eerste prik gehad. Het vaccin beschermt na drie weken. Dan volgt een tweede prik die moet leiden tot een hogere bescherming. (ANP)