Kuipers: geen garantie voor behoud abortusklinieken na abortuspil

Minister Ernst Kuipers van Volksgezondheid wil geen garantie geven dat de huidige abortusklinieken allemaal overeind kunnen blijven, als straks huisartsen de abortuspil kunnen verstrekken. Voor de SP is het behoud van alle klinieken een keiharde voorwaarde om met de initiatiefwet afbreking zwangerschap in te kunnen stemmen.

Volgens Kuipers is nog volkomen onduidelijk hoeveel vrouwen gaan kiezen voor een abortuspil bij de huisarts, of hun ongewenste zwangerschap bij een abortuskliniek willen laten beëindigen. “Ik kan geen garantie geven aan individuele klinieken”, zei Kuipers in een debat over de initiatiefwet van GroenLinks, PvdA, D66 en VVD.

Financiering van klinieken

Deze partijen willen dat de minister de (omzet)ontwikkeling van de klinieken nauwlettend in de gaten houdt. Als blijkt dat klinieken in geldproblemen komen, omdat wellicht meer vrouwen uitwijken naar hun huisarts, moet naar een andere financieringssystematiek worden gekeken. De initiatiefnemers willen dat de huidige zestien abortusklinieken blijven bestaan, om zo de toegankelijkheid te behouden als ook de spreiding over het land.

Geen garanties

Maarten Hijink (SP) vindt dat te vrijblijvend. “De minister kan en moet meer doen.” Kuipers wil dat niet. “Ik kan geen garanties geven op de toekomstbestendigheid van individuele klinieken.” De SP heeft een motie ingediend om die financiële garantie wel te bewerkstelligen. De vier indieners hebben net geen meerderheid in de Kamer. Steun van andere partijen is nodig. (ANP)