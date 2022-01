Kuipers: goed kijken naar timing van vragen aan Gezondheidsraad

Voor een mogelijke toekomstige boostercampagne tegen het coronavirus is het belangrijk dat er tijdig aan de Gezondheidsraad een advies wordt gevraagd. Dat zei minister Ernst Kuipers (Volksgezondheid) donderdag in de Tweede Kamer.

Vanuit de Kamer werd Kuipers gevraagd hoe kan worden voorkomen dat er in de toekomst te laat met boosteren wordt begonnen, zoals eind vorig jaar het geval was. De Gezondheidsraad adviseerde pas in november om met boosteren te beginnen.

“Op enig moment zal het opnieuw nodig zijn, een boostercampagne”, voorspelt Kuipers. Wanneer de Gezondheidsraad met een antwoord komt, hangt ook af van “de aard en de timing van de vraag. We moeten de komende tijd gezamenlijk goed kijken wanneer welke vraag eruit moet”.

Maar ook aan de Gezondheidsraad is gevraagd om goed over de timing na te denken, aldus de minister.