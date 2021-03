Kuipers hoopt op snelle hervatting vaccinaties met AstraZeneca

“Een voorzichtige benadering heeft ook risico’s”, zegt voorzitter Ernst Kuipers van het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ) over het tijdelijk stilleggen van de vaccinaties met het coronavaccin van AstraZeneca. Op de vraag of het stilleggen van de vaccinaties mogelijk meer kwaad dan goed doet, antwoordt Kuipers dat “die kans aanwezig is”. Zelf zou hij het vaccin zeker wel nemen, als hij ervoor in aanmerking zou komen.

Kuipers zegt begrip te hebben voor het besluit, maar hij hoopt dat het uitstel zo kort mogelijk duurt. “Doe die beoordeling zo snel mogelijk. Zodra je er enig zicht op hebt dat het veilig is, hervat het vaccineren dan”, is zijn advies. Als het kan, zou hij het liefst zien dat het vaccin binnen een paar dagen weer zal worden gebruikt.

Stollingsproblemen

De voorzitter van het LNAZ is niet verbaasd over meldingen van gezondheidsproblemen onder mensen die zijn gevaccineerd. “Zeker in de categorie 60-plus treden altijd aandoeningen op, ook zonder vaccinatie. Dan denk je bij stollingsproblemen al snel aan 1 op de 10.000 inwoners per maand. Als je 17 miljoen mensen vaccineert, zullen altijd behoorlijk wat mensen in zo’n groep gediagnosticeerd worden.”

Twee keer nagedacht

Tot nog toe zijn vanuit Scandinavië zes gevallen bekend van mensen die kort na hun vaccinatie last kregen van een combinatie van trombose (de vorming van bloedstolsels) én een tekort aan bloedplaatjes. De grote vraag is of er een oorzakelijk verband is tussen de prik en gemelde klachten. Kuipers sluit het niet uit, maar “mogelijkerwijs heeft het helemaal niets met de vaccinatie zelf te maken”, zegt hij. Op basis van het lage aantal meldingen had hij “nog twee keer nagedacht” over het besluit om het prikken te staken. (ANP)