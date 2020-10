Kuipers: in rampscenario 75 procent minder reguliere zorg

In het meest pessimistische scenario moet de reguliere zorg 75 procent worden afgeschaald. Daarvoor waarschuwt Ernst Kuipers, voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ). “De curve stevent af op een scenario dat we als Nederland niet moeten willen. Als de overdracht snel vermindert, is dat te vermijden”, aldus Kuipers.