Kuipers na noodkreet CZ: zorg moet anders worden georganiseerd

De zorg moet anders georganiseerd worden, zegt minister Ernst Kuipers (Volksgezondheid) in reactie op de noodkreet van CZ-topman Joep de Groot. Die waarschuwde dat voor verzekeraars de grens bereikt is en in de toekomst basiszorg niet meer kan worden gegarandeerd. Vooral wachtlijsten zijn volgens De Groot een probleem.

Kuipers ziet in het hele zorgveld dat de druk oploopt. “Op allerlei plekken lopen we tegen grenzen aan.” Vooral de toegang tot zorg is een probleem, mede door lange wachtlijsten. De Groot kaartte dit probleem ook aan in De Telegraaf: “Ik kan geen garantie geven dat de zorg altijd voor iedereen toegankelijk is. Sterker nog, ik denk dat ik bijna de garantie kan geven dat het niet zo is.”

IZA is sleutel

Volgens Kuipers dragen maatregelen uit het onlangs gesloten Integraal Zorgakkoord (IZA) bij aan vermindering van de wachttijden. Als niet wordt ingegrepen, vreest Kuipers een “zorginfarct”. Dan krijgen patiënten niet de zorg die zij nodig hebben, bijvoorbeeld door tekorten aan personeel.

Zo moet er meer regionale coördinatie komen, zodat patiënten, voor wie in het ene ziekenhuis geen plek is, elders terechtkunnen. Ook moet meer ingezet worden op passende zorg: “minder focus op ziekte en behandeling en meer inzet op gezondheid en wat iemand wel kan”, aldus de Nederlandse Zorgautoriteit in een eerder advies.

Passende zorg

In het zorgakkoord zijn afspraken gemaakt over samenwerking en versterking van de eerstelijnszorg: de zorg waarvoor mensen zelf een afspraak kunnen maken zonder verwijzing (zoals bij huis- en tandartsen, fysiotherapeuten en wijkverplegers). Het IZA is nog niet door de huisartsen ondertekend. Zij willen onder meer concrete afspraken over tarieven voor spoedzorg in de avonden, nachten en weekenden en hebben er geen vertrouwen in dat afspraken worden nageleefd.

De NZa heeft twee weken na het sluiten van het Integraal Zorgakkoord bekendgemaakt dat het maximumuurtarief voor spoedeisende huisartsenzorg in de avond-, nacht- en weekenduren wordt verhoogd. Het is niet duidelijk of de huisartsen dit over de streep trekt om alsnog het IZA te ondertekenen. Volgende maand beslist de landelijke ledenvergadering daarover. (ANP)