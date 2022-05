Kuipers onderzoekt verplicht aanleggen noodvoorraad mondmaskers

Minister Ernst Kuipers van VWS bekijkt of de zorgsector, desnoods via wet- of regelgeving, kan worden verplicht een noodvoorraad van mondmaskers en medische handschoenen aan te leggen. Dat schrijft hij aan de Tweede Kamer.

Zeker in het begin van de coronacrisis was er een groot tekort aan persoonlijke beschermingsmiddelen. In opdracht van het ministerie van VWS zijn deze destijds ingekocht door het Landelijk Consortium Hulpmiddelen (LCH). Dat heeft op verzoek van het ministerie een noodvoorraad aangelegd. Die noodvoorraad wordt tot 2024 aangehouden, laat Kuipers aan de Kamer weten. Bij dreigende tekorten, omdat bijvoorbeeld leveranciers te weinig medische handschoenen kunnen leveren, kan de zorg daar een beroep op doen.

Extra veiligheidsvoorraden

Naast het onderzoek naar een verplichte noodvoorraad, is Kuipers met zorgaanbieders in gesprek over het aanhouden van extra veiligheidsvoorraden aan persoonlijke beschermingsmiddelen. De markt voor persoonlijke beschermingsmiddelen is momenteel stabiel, schrijft de minister.

Zelf mondmaskers maken

Om in een nieuwe periode van schaarste de productie van in ieder geval mondmaskers dicht bij huis te hebben, onderzoekt Kuipers of (snel opschaalbare) productiecapaciteit via een aanbesteding in Nederland kan worden gerealiseerd. (ANP)