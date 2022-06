Kuipers: RIVM deelde memo over corona niet met ministerie VWS

Een memo van het RIVM over de zorg die zou vastlopen bij een uitbraak van het coronavirus, is begin februari 2020 niet gedeeld met het ministerie van Volksgezondheid. Dat zei minister Ernst Kuipers (VWS) in de Tweede Kamer, waar hem opheldering werd gevraagd over berichten dat zijn departement deze belangrijke informatie niet deelde met de ziekenhuizen. Die zouden zich daardoor niet hebben kunnen voorbereiden op de pandemie.

Volgens Kuipers ging het uitdrukkelijk om een concept-memo van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu en is de informatie voor zover hij kan nagaan niet bij VWS terechtgekomen. En het is dus ook niet doorgegeven aan de zorgpartijen. Het was een concept-memo dat niet bestemd was voor circulatie, aldus Kuipers. Zijn voorganger heeft het niet gezien en hijzelf destijds als ziekenhuisbestuurder ook niet.

Clusteruitbraak

Tijdens die cruciale maand februari in 2020, toen er nog geen sprake was van een crisis en ook nog geen besmetting in Nederland was, werd volgens hem al wel in verschillende overleggen gesproken over mogelijk komende ontwikkelingen. Toen waren er alleen nog beelden uit China, waar opeens veel mensen ziek werden. In Europa was er alleen nog een clusteruitbraak in Italië.

Virologen hadden over het nieuwe virus wel onderling contact met elkaar, zei de minister. Maar verder was er alleen spaarzame informatie over de mogelijke betekenis en impact van de ziekte. Ook ziekenhuizen bereidden zich al enigszins voor op wat mogelijk komen ging, zei Kuipers. Zo had hij toen zelf ook overleg met de toenmalige minister Bruno Bruins over mogelijke scenario’s en was er al overleg tussen departementen onderling. (ANP)