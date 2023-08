Kuipers wil met certificering epd’s Europese interoperabiliteit afdwingen

Het Nederlandse standpunt is “dat certificering door derden (in plaats van zelfcertificering) nodig is om voldoende niveau van interoperabiliteit en veiligheid van EPD-systemen te bereiken”. Dat moet het vertrouwen van burgers en zorgprofessionals in de komst van de European Health Data Space (EHDS) vergroten.

Steun en kanttekeningen

Nederland hield het pleidooi voor certificering eind juli tijdens een informele EU Gezondheidsraad in Spanje, waar demissionair minister Kuipers overigens niet zelf aanwezig was. In een verslag praat hij de Tweede Kamer bij over wat er besproken is.

In het verslag staat dat veel lidstaten enthousiast zijn over het voorstel om op Europees niveau gegevensuitwisseling mogelijk te maken via de European Health Data Space. Dat is een bundel regels en richtlijnen, die de internationale datastroom op gang moet brengen. Kanttekeningen zijn er ook: “Enkele lidstaten pleitten ervoor om daarbij rekening te houden met bestaande e-health systemen die het vertrouwen van de burger hebben gekregen”, staat in het verslag.

Om voldoende vertrouwen in de Europese samenwerking te krijgen, moet gegevensbescherming de hoogste prioriteit krijgen, vindt voorzitter Spanje. Nederland hamert op een systeem van certificering, om druk te zetten op de verschillende epd-leveranciers.

Mentale gezondheid en geneesmiddelentekort

Naast gegevensuitwisseling kwamen ook andere onderwerpen aan de orde. Zo werd het belang van een goede mentale gezondheid benadrukt. Bovendien riep Nederland de Europese Commissie op om dringende maatregelen te nemen voor voldoende productie en beschikbaarheid van kritieke geneesmiddelen en componenten.