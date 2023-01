Kuipers ziet geen bezwaar in VGZ-promotie van online apotheken

Minister Ernst Kuipers (VWS) heeft er geen bezwaar tegen dat zorgverzekeraar VGZ haar verzekerden actief informeert over online apotheken. Dat schrijft de minister in antwoord op Kamervragen die de SP stelde na een twitter-bericht van een huisarts.

“Verschillende mensen met een polis van @VGZ hebben een brief van hun zorgverzekeraar gekregen waarin dezelfde verzekeraar gratis en voor niks reclame maakt voor bepaalde apotheekketens”, twitterde huisarts Remon Hendriksen eind oktober. En: “U begrijpt het al. Dat is niet de lokale hardwerkende dorpsapotheek, maar het gaat om landelijk opererende internetketens die herhaalreceptuur willen verzorgen.”

Krenten uit pap

Daar zit ook het bezwaar van Hendriksen. De ketens die volgens hem worden gepromoot door VGZ zouden de krenten uit de pap halen door zich op herhaalreceptuur te richten en de ingewikkeldere (en minder winstgevende) acute medicatie links te laten liggen.



De zaak was reden voor de SP om vragen aan minister Kuipers te stellen. Die ziet echter geen probleem, blijkt uit zijn beantwoording. “VGZ heeft haar verzekerden geïnformeerd dat zij niet alleen bij reguliere apotheken terecht kunnen, maar ook bij online-apotheken”, aldus Kuipers.

Digitale zorg noodzakelijk

Kuipers ziet evenmin een gevaar in de opkomst van (online) ketens. “In het Integraal Zorgakkoord (IZA) heb ik met zorgaanbieders en zorgverzekeraars afspraken gemaakt met als doel de zorg voor de toekomst kwalitatief goed, toegankelijk en betaalbaar te houden. Hieronder valt ook het meer inzetten van digitale zorg; niet als doel op zich, maar als middel om de zorg ook in de toekomst houdbaar te houden.”

Online en wijk naast elkaar

Over het bezwaar van de krenten en de pap schrijft de minister: “Zorgaanbieders, ook apothekers, kunnen er voor kiezen zich te specialiseren op een bepaalde patiëntengroep, of om vooral online diensten aan te bieden.” Kuipers is van mening dat online aanbieders en lokale, fysieke ondernemingen naast elkaar kunnen bestaan. “Er is zeker plek voor online apotheken, maar de farmaceutische zorg in de wijk moeten we koesteren en verder optimaliseren.”

De minister wijst er bovendien op dat de NZa toeziet op het proces van zorginkoop en dat alle apotheken – ook online apotheken die al dan niet onderdeel zijn van een keten – aan dezelfde eisen moeten voldoen. Het is aan de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) om daarop toe te zien.