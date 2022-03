Kuipers: Zorgaanbieder moet alert zijn op cyberaanval

Zorgaanbieders moeten alert zijn, schrijft minister Ernst Kuipers in antwoord op vragen uit de Tweede Kamer. Hij geeft aan de zorgen te delen over een toename van het aantal cyberaanvallen, maar benadrukt ook dat zo’n aanval nooit helemaal voorkomen kan worden. “Informatiebeveiliging vraagt daarmee continue aandacht om de beschikbaarheid, integriteit en vertrouwelijkheid van (patiënt)informatie te waarborgen. Zorgaanbieders, zoals ziekenhuizen, moeten daar alert op zijn”, aldus de minister.

De zorgaanbieder is zelf verantwoordelijk voor het orde brengen en houden van de informatiebeveiliging, aldus Kuipers en hij wijst ook op de wettelijk verplichte NEN 7510-norm. Hij merkt wel op dat de zorg als sector niet achterloopt als het gaat om digitale weerbaarheid. Juist de laatste jaren zijn flinke stappen gezet, ook in samenwerking met expertisecentrum Z-CERT, vindt hij.

Risico nog nooit zo groot

In de laatste drie jaar zijn er 1.300 hulpverzoeken van zorginstellingen gemeld bij Z-CERT. Vooral in 2021 is het aantal flink gestegen doordat veel meer organisaties zich hebben aangemeld bij het centrum. Vorig jaar meldden vijf zorginstellingen te zijn geraakt door een ransomware-aanval, vier meer dan in 2020. In de Podcast Voorzorg constateerde Z-CERT-directeur Wim Hafkamp dat de dreiging op aanvallen met ransomware nog nooit zo groot is geweest, maar dat de budgetten hiervoor achterblijven.

KAT

Vanuit VWS en Z-CERT wordt onder meer gewerkt aan de zogeheten Kwetsbaarheden Analyse Tool (KAT) om zorginstellingen verder te helpen. Het systeem brengt diverse programma’s en tools samen die kwetsbaarheden in softwaresystemen opsporen. Het moet cyberbeveiligers helpen om hackers buiten de deur te houden.